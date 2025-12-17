Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Philips beim Kursziel von 25 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Medizintechnikkonzern müsse sich weiter beweisen, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Der Bewertungsabschlag gegenüber der Branche sei zunächst gerechtfertigt, unter anderem wegen des geringeren Umsatzpotenzials und niedrigerer Margen. Webster startet den Konkurrenten Siemens Healthineers derweil mit "Outperform"./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
Unternehmen:
Philips N.V.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
22.56 €
Abst. Kursziel*:
10.82%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
22.32 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.01%
Analyst Name::
Natalia Webster
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
30.09.25