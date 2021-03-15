Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Philips Aktie

15.03.2021
05.11.2025 13:14:07

Philips
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den Niederländern bessere sich weiter die Lage, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er liegt mit seiner Margenprognose über den Konzernzielen und sieht damit eher Überraschungspotenzial./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.85 € 		Abst. Kursziel*:
16.70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.27%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

