Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
48.00CHF
0.20CHF
0.42 %
15.03.2021
SWX
05.11.2025 13:14:07
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den Niederländern bessere sich weiter die Lage, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er liegt mit seiner Margenprognose über den Konzernzielen und sieht damit eher Überraschungspotenzial./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
Unternehmen:
Philips N.V.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
24.85 €
Abst. Kursziel*:
16.70%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
24.73 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.27%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
30.09.25
|Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025 (finanzen.net)
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
31.07.25
|So schätzen die Analysten die Philips-Aktie im Juli 2025 ein (finanzen.net)
29.07.25
|Philips-Aktie hebt ab: Philips erhöht nach Zoll-Einigung Ergebnis-Ausblick (AWP)
29.07.25
|Nach Zoll-Einigung: Philips erhöht Ergebnis-Ausblick (AWP)
30.06.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten (finanzen.net)