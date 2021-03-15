Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
Philips Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 28,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Medizintechnikkonzern sei gut aufgestellt für 2026, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass Philips auf kurze Sicht die Konsenserwartung für 2026 auf Basis der im Februar veröffentlichten Geschäftsjahresergebnisse werde bestätigen können. Zudem verwies er auf den Kapitalmarkttag im selben Monat und sieht auch Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen Geschäftszahlen./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.51 €
|
Abst. Kursziel*:
20.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.00%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
