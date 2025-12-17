Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel rechnet mit einem stärkeren Jahresende für den Medizintechnikkonzern, wie er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Der Fokus sei aber wohl auf Ausblick und Kapitalmarkttag gerichtet. Von eher konservativen Zielen für 2026 wäre er nicht überrascht. Letztlich hält er aber eine Wachstumsbeschleunigung und deutliche Margenverbesserungen für möglich - auch für die Folgejahre./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.56 €
|
Abst. Kursziel*:
24.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.45%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
