Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
48.00CHF
0.20CHF
0.42 %
15.03.2021
SWX
03.12.2025 12:24:56
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach dem jährlichen Treffen der US-Radiologen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe Philips mit dem 3.0T MRI den ersten heliumfreien Magnetresonanztomographen (MRT) präsentiert, schrieb David Adlington am Mittwoch. Dieses hochwertige Marktsegment wachse derzeit am stärksten, weil Mediziner die Präzision zu erhöhen bestrebt seien./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.07%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
