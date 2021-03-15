Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’307 -0.5%  SPI 17’012 -0.4%  Dow 47’311 0.5%  DAX 23’995 -0.2%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’658 -0.2%  Gold 4’011 0.8%  Bitcoin 82’860 -1.5%  Dollar 0.8077 -0.3%  Öl 64.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Kühne+Nagel reagiert mit Standortausbau in El Paso auf hohe Nachfrage - Aktie schwächelt aber
Valiant-Aktie leichter: Operativer Gewinn bleibt hinter Vorjahr zurück
Henkel-Aktie steigt trotzdem: Konsumflaute bremst Henkel - Konzern hält dennoch an Jahreszielen fest
BKW-Aktie in Grün: Andreas Rickenbacher als Kantonsvertreter erneut in VR gewählt
SKAN-Aktie in Rot: Jahresziele dürften deutlich verfehlt werden
Suche...
Plus500 Depot

Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

48.00
CHF
0.20
CHF
0.42 %
15.03.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2025 13:02:03

Philips Buy

Philips
22.89 CHF 1.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsdynamik im dritten Quartal sorge für ein gutes Umfeld vor dem Kapitalmarkttag, schrieb Richard Felton am Mittwochabend im Nachgang des Berichts. Die Aktien der Niederländer bleiben auf der Empfehlungsliste von Goldman./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
31.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.71 € 		Abst. Kursziel*:
27.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.53%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?