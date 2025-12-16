Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 22,70 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Langfristig rechne sie bei Philips zwar damit, dass die Transformation fortgesetzt werde, die Erwartungen an das, was der Medizintechnikkonzern 2026 liefern könne, seien jedoch zu hoch./ck/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
22.56 €
|
Abst. Kursziel*:
0.62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.58%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025 (finanzen.net)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
31.07.25
|So schätzen die Analysten die Philips-Aktie im Juli 2025 ein (finanzen.net)
|
29.07.25
|Philips-Aktie hebt ab: Philips erhöht nach Zoll-Einigung Ergebnis-Ausblick (AWP)