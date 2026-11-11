Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart zu

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1.31 Prozent fester bei 25’394.52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.53 Prozent auf 25’448.80 Punkte an der Kurstafel, nach 25’065.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’513.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’326.69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 27’366.17 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 26’445.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’468.30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9.29 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 14.60 Prozent auf 45.05 USD), Americas Car-Mart (+ 7.74 Prozent auf 0.94 USD), Innodata (+ 6.99 Prozent auf 37.50 USD), Oracle (+ 6.86 Prozent auf 126.07 USD) und FormFactor (+ 6.86 Prozent auf 91.50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-15.90 Prozent auf 23.00 USD), Astronics (-8.10 Prozent auf 56.98 USD), Nissan Motor (-7.98 Prozent auf 1.73 USD), Texas Capital Bancshares (-6.60 Prozent auf 93.87 USD) und FreightCar America (-6.25 Prozent auf 4.80 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13’949’333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.09 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch