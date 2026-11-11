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11.11.2026 22:33:55
Handel in New York: S&P 500 klettert letztendlich
Der S&P 500 performte zum Handelsende positiv.
Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 1.31 Prozent fester bei 7’619.38 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.535 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.890 Prozent fester bei 7’587.86 Punkten, nach 7’520.93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’571.88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’647.20 Zählern.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2.66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7’811.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’728.20 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 6’846.61 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.09 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 13.69 Prozent auf 977.69 USD), Micron Technology (+ 11.89 Prozent auf 811.30 USD), Monolithic Power Systems (+ 8.92 Prozent auf 1’478.69 USD), Oracle (+ 8.82 Prozent auf 128.38 USD) und Cerebras Systems (+ 7.92 Prozent auf 101.08 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Under Armour (-3.20 Prozent auf 4.84 USD), Under Armour (-2.91 Prozent auf 5.01 USD), McDonalds (-2.61 Prozent auf 274.80 USD), Leidos (-2.44 Prozent auf 133.89 USD) und ConAgra Foods (-2.37 Prozent auf 14.83 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61’737’087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.569 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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