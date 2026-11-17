Vor 1 Jahr wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Oracle-Papiers betrug an diesem Tag 219.86 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.548 Oracle-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 541.66 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 16.11.2026 auf 119.09 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 45.83 Prozent.

Der Börsenwert von Oracle belief sich zuletzt auf 378.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch