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20.11.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 107,48 USD.
Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 107,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'397 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Oracle-Aktie bis auf 106,31 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'173'987 Oracle-Aktien.
Am 02.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 250,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 57,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 106,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 1,09 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 14.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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