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19.11.2026 16:36:19
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Oracle-Aktionäre freuen
Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Oracle Anteilseignern eine Dividende.
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Oracle am 18.11.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2.00 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 17.65 Prozent. 5.79 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 22.01 Prozent an.
Oracle- Ausschüttungsrendite im Fokus
Via New York beendete die Oracle-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 113.89 USD. Oracle verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0.89 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 1.03 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich Oracle-Aktienkurs via New York um 2.59 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 0.222 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Oracle
Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 1.97 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.73 Prozent ansteigen.
Oracle-Eckdaten
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Oracle beläuft sich aktuell auf 347.984 Mrd. USD. Das Oracle-KGV beläuft sich aktuell auf 38.74. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Oracle auf 67.357 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 5.83 USD aus.
Redaktion finanzen.ch
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