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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Oracle-Aktien gewesen.
Am 10.11.2016 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Oracle-Aktie bei 39.58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 2.527 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Oracle-Aktie auf 119.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 302.65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 202.65 Prozent.
Oracle war somit zuletzt am Markt 349.15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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