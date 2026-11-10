NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2016 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Oracle-Aktie bei 39.58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 2.527 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Oracle-Aktie auf 119.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 302.65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 202.65 Prozent.

Oracle war somit zuletzt am Markt 349.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch