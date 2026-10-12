Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien der US-Software-Branche hätten sich jüngst gut entwickelt, schrieb Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich verstärkt auf thematische Wachstumsstories, bei denen die Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren. Zu diesen Themen zählten die Aspekte Cyber-Sicherheit, Datenverarbeitung und Cyber-Infrastruktur./bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 141.40
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 141.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Hedberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
09.10.26
|Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Tencent leases 100,000 chips from Oracle to accelerate AI push (Financial Times)
|
30.09.26
|Oracle-Aktie: Experten empfehlen Oracle im September mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
Analysen zu Oracle Corp.
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|117.54
|0.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Aroundtown Sell
|13:07
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|13:07
|
RBC Capital Markets
Oracle Sector Perform
|13:07
|
RBC Capital Markets
Salesforce Sector Perform
|13:06
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|13:05
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|13:05
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform