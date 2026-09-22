NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Oracle-Papier bei 328.15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30.474 Oracle-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 148.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’527.20 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 4’527.20 USD, was einer negativen Performance von 54.73 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Oracle belief sich zuletzt auf 446.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch