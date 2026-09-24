Börse New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Abgaben

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.32 Prozent leichter bei 7’681.07 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 63.848 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.517 Prozent tiefer bei 7’666.19 Punkten, nach 7’706.03 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’665.49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’683.23 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.153 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 7’652.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’358.22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’637.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.99 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Everpure A (+ 14.91 Prozent auf 126.00 USD), Charles River Laboratories International (+ 4.86 Prozent auf 290.81 USD), Airbnb (+ 2.72 Prozent auf 153.65 USD), Welltower (+ 2.70 Prozent auf 236.08 USD) und Expedia (+ 2.66 Prozent auf 265.94 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil MGM Resorts International (-10.62 Prozent auf 33.83 USD), Oracle (-5.13 Prozent auf 137.15 USD), Bloom Energy (-4.97 Prozent auf 261.52 USD), Rollins (-4.89 Prozent auf 30.90 USD) und Albemarle (-3.78 Prozent auf 109.18 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3’022’938 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.845 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch