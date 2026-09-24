Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Performance
|
24.09.2026 16:00:44
Börse New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Abgaben
Der S&P 500 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.32 Prozent leichter bei 7’681.07 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 63.848 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.517 Prozent tiefer bei 7’666.19 Punkten, nach 7’706.03 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’665.49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’683.23 Punkten lag.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.153 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 7’652.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’358.22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’637.97 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.99 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Everpure A (+ 14.91 Prozent auf 126.00 USD), Charles River Laboratories International (+ 4.86 Prozent auf 290.81 USD), Airbnb (+ 2.72 Prozent auf 153.65 USD), Welltower (+ 2.70 Prozent auf 236.08 USD) und Expedia (+ 2.66 Prozent auf 265.94 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil MGM Resorts International (-10.62 Prozent auf 33.83 USD), Oracle (-5.13 Prozent auf 137.15 USD), Bloom Energy (-4.97 Prozent auf 261.52 USD), Rollins (-4.89 Prozent auf 30.90 USD) und Albemarle (-3.78 Prozent auf 109.18 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3’022’938 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.845 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
16:00
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Intel Aktie News: Intel fällt am Abend (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende orientierungslos (finanzen.ch)
Analysen zu Albemarle Corp.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’672.25
|-0.44%
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.