Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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24.09.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Abend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 138,58 USD nach.
Um 20:26 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 4,1 Prozent auf 138,58 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'922 Punkten liegt. Bei 133,50 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 136,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'603'848 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 322,46 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 132,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,37 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,14 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Oracle am 24.09.2026
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