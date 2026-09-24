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NASDAQ-Handel im Fokus 24.09.2026 18:00:11

Handel in New York: NASDAQ Composite sackt ab

Handel in New York: NASDAQ Composite sackt ab

Mit dem NASDAQ Composite geht es heute abwärts.

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Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.66 Prozent leichter bei 26’757.51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.748 Prozent schwächer bei 26’734.51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’936.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’706.14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’820.64 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.128 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 25’980.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’476.64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’497.86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 15.16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SMC (+ 5.21 Prozent auf 449.73 USD), Cintas (+ 2.58 Prozent auf 196.92 USD), Repligen (+ 2.38 Prozent auf 188.93 USD), Taylor Devices (+ 2.07 Prozent auf 64.18 USD) und Synopsys (+ 2.01 Prozent auf 421.38 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-15.00 Prozent auf 16.49 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-8.89 Prozent auf 23.17 USD), Comtech Telecommunications (-5.21 Prozent auf 1.37 USD), FormFactor (-4.87 Prozent auf 124.87 USD) und Oracle (-4.85 Prozent auf 137.55 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’609’187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.845 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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