Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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24.09.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle bricht am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 6,7 Prozent auf 134,85 USD ab.
Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 6,7 Prozent im Minus bei 134,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'803 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 133,50 USD. Bei 136,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2'538'432 Oracle-Aktien gehandelt.
Bei 322,46 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 139,12 Prozent Luft nach oben. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 15,08 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 19.35 Mrd. USD gegenüber 14.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 14.12.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,14 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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