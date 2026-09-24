Zurückhaltung in New York: So steht der S&P 500 am Donnerstagmittag

Am Donnerstag sinkt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.43 Prozent auf 7’672.90 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.848 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.517 Prozent auf 7’666.19 Punkte an der Kurstafel, nach 7’706.03 Punkten am Vortag.

Bei 7’694.61 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’662.57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 0.259 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’652.86 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’358.22 Punkte. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 6’637.97 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.87 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Everpure A (+ 18.06 Prozent auf 129.45 USD), Perrigo Company (+ 7.51 Prozent auf 14.88 USD), Charles River Laboratories International (+ 4.64 Prozent auf 290.21 USD), Valero Energy (+ 4.25 Prozent auf 391.83 USD) und Eli Lilly (+ 3.61 Prozent auf 1’192.49 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen MGM Resorts International (-10.75 Prozent auf 33.78 USD), NortonLifeLock (-7.57 Prozent auf 24.25 USD), Bloom Energy (-6.33 Prozent auf 257.76 USD), Rollins (-6.31 Prozent auf 30.44 USD) und Oracle (-4.85 Prozent auf 137.55 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7’998’207 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.845 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch