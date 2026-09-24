NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.69 Prozent schwächer bei 26’750.83 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’734.51 Zählern und damit 0.748 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’936.04 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26’717.17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’802.55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.103 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25’980.19 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Wert von 25’476.64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22’497.86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.13 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Rambus (+ 3.93 Prozent auf 107.54 USD), Expedia (+ 2.66 Prozent auf 265.94 USD), OraSure Technologies (+ 2.63) Prozent auf 4.10 USD), Cintas (+ 2.58 Prozent auf 196.93 USD) und Repligen (+ 2.37 Prozent auf 188.91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-15.00 Prozent auf 16.49 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-13.21 Prozent auf 22.07 USD), inTest (-7.18 Prozent auf 10.60 USD), Oracle (-5.13 Prozent auf 137.15 USD) und Nortech Systems (-4.62 Prozent auf 10.95 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’585’031 Aktien gehandelt. Mit 4.845 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Mit 18.93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch