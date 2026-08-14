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Siemens Aktie 1206758 / US8261975010

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Ausfallzeiten verhindern 14.08.2026 16:38:00

Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant

Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant

Siemens entwickelt zusammen mit dem Regensburger Unternehmen Reinhausen einen Solid-State-Transformator für den Einsatz in KI-Rechenzentren mit Spannungen von bis zu 36 Kilovolt.

Siemens
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Der modulare Transformator soll in der Lage sein, die extremen Leistungsschwankungen von KI-Trainingsanwendungen nahtlos auszugleichen, heisst es in einer Mitteilung von Siemens. Dadurch könnten Ausfallzeiten vermieden und Kosten gesenkt werden. Reinhausen ist der weltweit führende Hersteller von Spannungsregelungstechnologie für Leistungstransformatoren.

Via XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,21 Prozent auf 283,50 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Siemens-Aktie trotz Gewinnplus und angehobener Prognose tiefrot: Rekordauftragseingang

Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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