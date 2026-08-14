Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
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14.08.2026 16:38:00
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Siemens entwickelt zusammen mit dem Regensburger Unternehmen Reinhausen einen Solid-State-Transformator für den Einsatz in KI-Rechenzentren mit Spannungen von bis zu 36 Kilovolt.
Via XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,21 Prozent auf 283,50 Euro.
DOW JONES
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