Börse New York: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.97 Prozent fester bei 6’932.30 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.853 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.498 Prozent auf 6’832.28 Punkte an der Kurstafel, nach 6’798.40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’816.74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’944.89 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.226 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’944.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’720.32 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 6’083.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1.08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. 6’780.13 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 29.37 Prozent auf 8.06 USD), Under Armour (+ 20.38 Prozent auf 7.56 USD), Under Armour (+ 19.35 Prozent auf 7.34 USD), Robinhood (+ 13.95 Prozent auf 82.82 USD) und Coinbase (+ 13.00 Prozent auf 165.12 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Molina Healthcare (-25.51 Prozent auf 131.72 USD), Illumina (-10.40 Prozent auf 119.72 USD), VeriSign (-7.60 Prozent auf 224.17 USD), News (-7.06 Prozent auf 22.50 USD) und News B (-6.35 Prozent auf 25.65 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 61’652’785 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.542 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch