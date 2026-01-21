NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
NVIDIA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia auf "Overweight" belassen. Analyst Harlan Sur bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal selektiv, was Aktien aus dem Chipsektor betrifft. Unter den großen der Branche bleiben Broadcom, Marvell Technology, Nvidia, Analog Devices, Micron, KLA und Synopsys seine Favoriten. Er erwartet starke Ergebnisse von Unternehmen, die von weiterhin hohen KI-Ausgaben und einer sich beschleunigenden zyklischen Erholung profitieren./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 178.07
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 180.81
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harlan Sur
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
