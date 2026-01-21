Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

143.32
CHF
0.25
CHF
0.17 %
15:58:45
BRXC
21.01.2026 14:32:39

NVIDIA Overweight

NVIDIA
143.32 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia auf "Overweight" belassen. Analyst Harlan Sur bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal selektiv, was Aktien aus dem Chipsektor betrifft. Unter den großen der Branche bleiben Broadcom, Marvell Technology, Nvidia, Analog Devices, Micron, KLA und Synopsys seine Favoriten. Er erwartet starke Ergebnisse von Unternehmen, die von weiterhin hohen KI-Ausgaben und einer sich beschleunigenden zyklischen Erholung profitieren./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 178.07 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 180.81 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

