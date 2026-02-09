Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’508.50CHF
24.00CHF
1.62 %
09:01:56
SWX
09.02.2026 12:00:27
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
1495.85 CHF 2.31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
2’200.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’630.00 €
Abst. Kursziel*:
34.97%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’633.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.68%
Analyst Name::
Sven Weier
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|12:00
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Rheinmetall AG
|1’508.50
|1.62%
