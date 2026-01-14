Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

145.65
CHF
-2.85
CHF
-1.92 %
14.01.2026
BRXC
15.01.2026 06:59:24

NVIDIA Outperform

NVIDIA
145.65 CHF -1.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Nvidia beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 183.14 		Abst. Kursziel*:
31.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 183.14 		Abst. Kursziel aktuell:
31.05%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

