NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
145.65CHF
-2.85CHF
-1.92 %
14.01.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.01.2026 06:59:24
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Nvidia beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 183.14
|
Abst. Kursziel*:
31.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 183.14
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.05%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse