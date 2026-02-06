Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’234 12.9%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Microsoft951692Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Amazon645156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zinsunterschiede als Renditequelle: Chancen mit Carry Trades und Zertifikaten
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Tesla-Aktie im Blick: Musk mahnt Geduld bei Cybercab und Optimus an
Weisses Haus startet TrumpRx - Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark
D-Wave Quantum-Aktie volatil: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
Suche...
Plus500 Depot

Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Kursentwicklung 06.02.2026 22:34:24

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels steigen

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels steigen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Donegal Grou b
19.14 USD 120.76%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2.18 Prozent aufwärts auf 23’031.21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.376 Prozent höher bei 22’625.30 Punkten in den Freitagshandel, nach 22’540.59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’586.40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23’088.46 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.45 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’547.17 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 06.11.2025, einen Wert von 23’053.99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’791.99 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.880 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’461.14 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 26.11 Prozent auf 134.93 USD), Roivant Sciences (+ 22.14 Prozent auf 25.82 USD), AXT (+ 17.77 Prozent auf 24.06 USD), Donegal Group B (+ 17.48 Prozent auf 19.69 USD) und Nissan Motor (+ 16.88 Prozent auf 2.70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Amtech Systems (-29.93 Prozent auf 11.12 USD), Hub Group (-18.25 Prozent auf 41.96 USD), Werner Enterprises (-8.21 Prozent auf 34.76 USD), VeriSign (-7.60 Prozent auf 224.17 USD) und Trend Micro (-6.75 Prozent auf 39.93 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’652’785 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.542 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.26 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com