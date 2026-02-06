Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels steigen

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2.18 Prozent aufwärts auf 23’031.21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.376 Prozent höher bei 22’625.30 Punkten in den Freitagshandel, nach 22’540.59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’586.40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23’088.46 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.45 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23’547.17 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 06.11.2025, einen Wert von 23’053.99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’791.99 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.880 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23’988.26 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’461.14 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 26.11 Prozent auf 134.93 USD), Roivant Sciences (+ 22.14 Prozent auf 25.82 USD), AXT (+ 17.77 Prozent auf 24.06 USD), Donegal Group B (+ 17.48 Prozent auf 19.69 USD) und Nissan Motor (+ 16.88 Prozent auf 2.70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Amtech Systems (-29.93 Prozent auf 11.12 USD), Hub Group (-18.25 Prozent auf 41.96 USD), Werner Enterprises (-8.21 Prozent auf 34.76 USD), VeriSign (-7.60 Prozent auf 224.17 USD) und Trend Micro (-6.75 Prozent auf 39.93 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’652’785 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.542 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.26 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch