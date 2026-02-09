VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
121.24CHF
-1.68CHF
-1.37 %
12:02:00
BRXC
09.02.2026 11:19:03
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe ein starker Free Cashflow herausgeragt, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
VINCI
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
148.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
132.15 €
Abst. Kursziel*:
11.99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
132.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
11.53%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
06.02.26
|VINCI-Aktie mit Kurssprung: Erwartungen in 2025 übertroffen (AWP)
06.02.26
|Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (AWP)
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
31.01.26
|Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur VINCI-Aktie (finanzen.net)
26.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
19.01.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
06.01.26
|VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer (Dow Jones)
Analysen zu VINCI
|11:19
|VINCI Buy
|UBS AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
