Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Alphabet A (ex Google) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services heran./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 395.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 322.86
|
Abst. Kursziel*:
22.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 322.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.37%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Börse New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Alphabet: Google-Mutter will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar in KI stecken (Spiegel Online)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)
|
05.02.26
|FirstFT: Tech stocks hit by AI concerns (Financial Times)
|
04.02.26
|Google set to double AI spending to $185bn after strong earnings (Financial Times)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|248.90
|0.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:21
|
JP Morgan Chase & Co.
Alphabet A Overweight
|09:55
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight
|09:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
UniCredit Buy
|09:37
|
Deutsche Bank AG
Vestas Wind Systems A-S Hold
|09:19
|
Jefferies & Company Inc.
DSM-Firmenich Buy
|09:18
|
Deutsche Bank AG
Stellantis Hold
|09:11
|
Deutsche Bank AG
Bechtle Buy