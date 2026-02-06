Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NYSE-Handel im Fokus 06.02.2026 22:34:24

Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones kletterte im NYSE-Handel schlussendlich um 2.47 Prozent auf 50’115.67 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.704 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.827 Prozent höher bei 49’313.04 Punkten, nach 48’908.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49’032.19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50’169.65 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.74 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’462.08 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 46’912.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’747.63 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.58 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’169.65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47’853.04 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 7.87 Prozent auf 185.41 USD), Caterpillar (+ 7.06 Prozent auf 726.20 USD), 3M (+ 4.59 Prozent auf 172.65 USD), Amgen (+ 4.49 Prozent auf 384.32 USD) und Goldman Sachs (+ 4.31 Prozent auf 928.75 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amazon (-5.55 Prozent auf 210.32 USD), Verizon (-1.68 Prozent auf 46.31 USD), Sherwin-Williams (+ 0.26 Prozent auf 361.98 USD), Procter Gamble (+ 0.35 Prozent auf 159.17 USD) und Home Depot (+ 0.39 Prozent auf 325.80 EUR).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’652’785 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.542 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.59 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.97 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com