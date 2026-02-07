NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 268,00 USD, was einem Anstieg von 76,87 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 191,13 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 275,00 USD 43,88 28.01.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 21.01.2026 RBC Capital Markets 240,00 USD 25,57 15.01.2026 Bernstein Research 275,00 USD 43,88 06.01.2026

Redaktion finanzen.ch