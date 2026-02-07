Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analystenprognosen 07.02.2026 09:28:00

NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.

NVIDIA
142.46 CHF 6.48%
Kaufen Verkaufen

NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 268,00 USD, was einem Anstieg von 76,87 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 191,13 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research275,00 USD43,8828.01.2026
JP Morgan Chase & Co.--21.01.2026
RBC Capital Markets240,00 USD25,5715.01.2026
Bernstein Research275,00 USD43,8806.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Konstantin Savusia / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com