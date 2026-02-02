Bechtle 34.09 CHF -2.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen guten Jahresendspurt hingelegt, schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang der Eckdaten für 2025 vom Freitag. Der bislang vage Ausblick auf 2026 erscheine angesichts des weiterhin herausfordernden Umfelds in Deutschland und Frankreich aber vorsichtig. Er schraubte seine Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 nach unten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.