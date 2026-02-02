Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bechtle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen guten Jahresendspurt hingelegt, schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang der Eckdaten für 2025 vom Freitag. Der bislang vage Ausblick auf 2026 erscheine angesichts des weiterhin herausfordernden Umfelds in Deutschland und Frankreich aber vorsichtig. Er schraubte seine Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 nach unten./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
36.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
37.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Bechtle-Aktie bricht dennoch ein: Geschäftsvolumen und Gewinn über Markterwartungen (Dow Jones)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)