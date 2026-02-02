Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -0.1%  SPI 18’641 0.0%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’779 0.2%  Euro 0.9157 -0.2%  EStoxx50 6’010 0.2%  Gold 5’005 0.9%  Bitcoin 53’080 -3.0%  Dollar 0.7717 -0.6%  Öl 68.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BYD-Aktie gefragt: Mehr Tempo beim Ausbau des Deutschland-Geschäfts
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Heidelberg Materials-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen
Suche...
Plus500 Depot

Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

33.60
CHF
-1.00
CHF
-2.89 %
12:09:17
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 10:56:32

Bechtle Kaufen

Bechtle
34.09 CHF -2.31%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen guten Jahresendspurt hingelegt, schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang der Eckdaten für 2025 vom Freitag. Der bislang vage Ausblick auf 2026 erscheine angesichts des weiterhin herausfordernden Umfelds in Deutschland und Frankreich aber vorsichtig. Er schraubte seine Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 nach unten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
36.84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
37.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten