UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
72.11CHF
4.66CHF
6.91 %
12:42:19
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.02.2026 11:48:10
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Geldhauses seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Paola Sabbione am Montag. Der Ausblick auf 2026 liege aber leicht über dem Konsens./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78.21 €
|
Abst. Kursziel*:
1.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.23%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26