Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’500 0.0%  SPI 18’641 0.0%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’777 0.2%  Euro 0.9157 -0.2%  EStoxx50 6’010 0.2%  Gold 5’006 1.0%  Bitcoin 53’080 -3.0%  Dollar 0.7717 -0.6%  Öl 68.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
BYD-Aktie gefragt: Mehr Tempo beim Ausbau des Deutschland-Geschäfts
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Suche...
Plus500 Depot

UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

72.11
CHF
4.66
CHF
6.91 %
12:42:19
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 11:48:10

UniCredit Overweight

UniCredit
72.11 CHF 6.91%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Geldhauses seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Paola Sabbione am Montag. Der Ausblick auf 2026 liege aber leicht über dem Konsens./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78.21 € 		Abst. Kursziel*:
1.01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
78.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.23%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse