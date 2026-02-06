Starker Wochentag in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 2.15 Prozent fester bei 25’075.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.434 Prozent auf 24’655.25 Punkte an der Kurstafel, nach 24’548.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24’622.33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’131.34 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1.63 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’639.71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25’130.04 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’774.07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0.517 Prozent. Bei 26’165.08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24’455.40 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 26.11 Prozent auf 134.93 USD), Arm (+ 11.56 Prozent auf 123.70 USD), Biogen (+ 8.53 Prozent auf 201.18 USD), KLA-Tencor (+ 8.41 Prozent auf 1’442.95 USD) und AppLovin (+ 8.39 Prozent auf 406.72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Amazon (-5.55 Prozent auf 210.32 USD), Atlassian (-3.75 Prozent auf 94.72 USD), MercadoLibre (-3.18 Prozent auf 1’970.15 USD), Verisk Analytics A (-3.02 Prozent auf 179.10 USD) und Microchip Technology (-2.60 Prozent auf 76.01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’652’785 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.542 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.62 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch