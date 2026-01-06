NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
151.48CHF
0.77CHF
0.51 %
16:10:53
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 14:32:09
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Produktion des nächsten Nvidia-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin sei nun in vollem Gang und Rubin sei angesichts der Verbesserungen gegenüber der Vorgänger-Generation Blackwell ein "Monster", schrieb Stacy A. Rasgon am Dienstag nach dem Auftritt von Nvidia auf der Fachmesse CES./ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 188.12
|
Abst. Kursziel*:
46.18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 190.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.35%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
05.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
05.01.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)