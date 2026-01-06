Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

151.48
CHF
0.77
CHF
0.51 %
16:10:53
BRXC
06.01.2026 14:32:09

NVIDIA Outperform

NVIDIA
151.48 CHF 0.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Produktion des nächsten Nvidia-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin sei nun in vollem Gang und Rubin sei angesichts der Verbesserungen gegenüber der Vorgänger-Generation Blackwell ein "Monster", schrieb Stacy A. Rasgon am Dienstag nach dem Auftritt von Nvidia auf der Fachmesse CES./ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

