Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’505 0.0%  SPI 18’647 0.1%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’795 0.3%  Euro 0.9157 -0.2%  EStoxx50 6’014 0.3%  Gold 5’012 1.1%  Bitcoin 53’134 -2.9%  Dollar 0.7717 -0.6%  Öl 68.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SoftwareONE-Aktie steigt: Vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2025 - Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Helvetia-Aktie stabil: Helvetia Anlagestiftung erhält mit neuer Anlagegruppe Kapitalzusagen
BYD-Aktie gefragt: Mehr Tempo beim Ausbau des Deutschland-Geschäfts
Suche...
Plus500 Depot

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

199.00
CHF
6.25
CHF
3.24 %
12:29:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 11:34:55

Heidelberg Materials Kaufen

Heidelberg Materials
200.02 CHF 1.84%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 239 auf 249 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Thorsten Reigber am Montag in seinem Ausblick. Zudem rechnet er mit zuversichtlichen Zielen des Baustoffkonzerns für 2026./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Kaufen
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
218.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
218.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:34 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
05.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
30.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen