Heidelberg Materials Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 239 auf 249 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Thorsten Reigber am Montag in seinem Ausblick. Zudem rechnet er mit zuversichtlichen Zielen des Baustoffkonzerns für 2026./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
218.50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
218.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
12:26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Mittag (finanzen.ch)
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
11:37
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
11:37
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
06.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
06.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:34
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|198.80
|3.14%
