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18.03.2026 08:27:57

NVIDIA Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dort habe der Chef Huang Jensen klargestellt, dass das kumulierte Auftragsziel von einer Billion US-Dollar bis 2027 nur die KI-Mikrosysteme Blackwell und Rubin umfasst, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Inferenz-Beschleuniger Groq biete zusätzliche Wachstumschancen für den Halbleiterkonzern./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
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