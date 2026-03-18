NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dort habe der Chef Huang Jensen klargestellt, dass das kumulierte Auftragsziel von einer Billion US-Dollar bis 2027 nur die KI-Mikrosysteme Blackwell und Rubin umfasst, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Inferenz-Beschleuniger Groq biete zusätzliche Wachstumschancen für den Halbleiterkonzern./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 181.93
|
Abst. Kursziel*:
64.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 181.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.86%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
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