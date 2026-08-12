Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Um 20:01 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.29 Prozent höher bei 7’750.47 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62.733 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.512 Prozent auf 7’767.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’728.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’766.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’737.95 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.016 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’575.39 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 7’400.96 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 6’445.76 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.01 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 17.90 Prozent auf 37.26 USD), Lumentum (+ 16.08 Prozent auf 952.52 USD), Cerebras Systems (+ 12.88 Prozent auf 265.00 USD), Coherent (+ 9.54 Prozent auf 359.90 USD) und Sandisk (+ 8.25 Prozent auf 1’375.91 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Texas Pacific Land (-6.84 Prozent auf 340.00 USD), Charter A (-4.67 Prozent auf 150.33 USD), Tapestry (-4.61 Prozent auf 153.14 USD), Uber (-4.32 Prozent auf 75.15 USD) und Gap (-3.96 Prozent auf 20.13 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’055’540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.564 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch