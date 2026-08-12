Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’685 -0.2%  DAX 26’292 -0.2%  Euro 0.9374 0.0%  EStoxx50 6’544 0.2%  Gold 4’363 -1.0%  Bitcoin 51’669 0.3%  Dollar 0.8130 -0.1%  Öl 88.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swissquote Group154823524Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Steht US-Gesundheitsaktien ein Comeback bevor? JPMorgan sieht Potenzial
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
freenet-Aktie höher: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Suche...
ETF Sparplan

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Performance 12.08.2026 20:03:20

Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 befindet sich derzeit im Aufwind.

NVIDIA
182.18 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.29 Prozent höher bei 7’750.47 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62.733 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.512 Prozent auf 7’767.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’728.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’766.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’737.95 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.016 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’575.39 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 7’400.96 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 6’445.76 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.01 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 17.90 Prozent auf 37.26 USD), Lumentum (+ 16.08 Prozent auf 952.52 USD), Cerebras Systems (+ 12.88 Prozent auf 265.00 USD), Coherent (+ 9.54 Prozent auf 359.90 USD) und Sandisk (+ 8.25 Prozent auf 1’375.91 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Texas Pacific Land (-6.84 Prozent auf 340.00 USD), Charter A (-4.67 Prozent auf 150.33 USD), Tapestry (-4.61 Prozent auf 153.14 USD), Uber (-4.32 Prozent auf 75.15 USD) und Gap (-3.96 Prozent auf 20.13 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’055’540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.564 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2824 18.12.2026 152901548
Long 12.217 18.12.2026 155498013
Long 183.2543 18.09.2026 156740745
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8702 11.47 159437150
Long 10.7797 5.70 158786661
Long 13.5744 3.50 158841490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8702 11.15 155882012
Short 12.1373 4.98 156742309
Short 21.5593 2.17 158786587
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 141757211
Long 10 -10.00 153821610
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:47 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
12:24 Logo WHS DAX am Allzeithoch: 3 Trades, 63 Punkte Gewinn – LIVE!
11:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
09:48 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:14 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
08:51 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’098.53 19.66 SX0BIU
Short 15’398.95 13.89 SYBB4U
Short 15’987.54 8.84 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.53 SXBF7U
Long 13’596.71 13.63 S0BF1U
Long 13’043.58 8.97 S2B8UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13:49 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Cerebras Systems am 12.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie dennoch tiefer: Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
Börsen-Höhenflug vor dem Ende? Analyst sieht Wendepunkt zugunsten von Gold und Silber
Nach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’783.58 0.45%