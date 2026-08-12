NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Grün

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 223,67 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'624 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 225,10 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 220,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14'416'446 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Mit einem Zuwachs von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 164,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 36,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,648 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,040 USD je Wertpapier. NVIDIA gewährte am 20.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.62 Mrd. USD – ein Plus von 85,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren

NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position

Erste Schätzungen: NVIDIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor