NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nvidia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 275 US-Dollar belassen. Die Lösungen des Halbleiterkonzerns in puncto physische KI (insbesondere Humanoide) böten langfristig erhebliches Potenzial, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern seien die historisch günstige Bewertung sowie der Bewertungsabschlag im Branchenvergleich nicht gerechtfertigt./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 207.29
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 207.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
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