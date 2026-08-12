Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’849 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’412 1.0%  Bitcoin 51’560 0.0%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 89.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable NVIDIA-Investition? 12.08.2026 16:02:41

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NVIDIA-Investment gewesen.

NVIDIA
181.33 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das NVIDIA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1.58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 634.518 NVIDIA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 217.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138’007.61 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 138’007.61 USD, was einer positiven Performance von 13’700.76 Prozent entspricht.

NVIDIA wurde am Markt mit 5.27 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4348 17.06.2027 157879818
Long 12.1438 19.03.2027 157051941
Long 364.3036 18.09.2026 156740745
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2861 11.64 159437150
Long 12.1438 5.87 158786661
Long 16.5598 3.68 158841490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5054 10.97 155882012
Short 11.3848 4.81 156742309
Short 20.2397 0.85 157049099
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -16.70 116116852
Long 10 -12.79 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten