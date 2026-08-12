NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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|Profitable NVIDIA-Investition?
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12.08.2026 16:02:41
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen NVIDIA-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das NVIDIA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1.58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 634.518 NVIDIA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 217.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138’007.61 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 138’007.61 USD, was einer positiven Performance von 13’700.76 Prozent entspricht.
NVIDIA wurde am Markt mit 5.27 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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