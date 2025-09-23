Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

144.60
CHF
5.29
CHF
3.80 %
09:00:00
BRXC
23.09.2025 07:10:21

NVIDIA Outperform

NVIDIA
144.60 CHF 3.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon sprach am Montag mit der Nvidia-Finanzchefin über die milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI. Der Umsatzrückenwind dürfte die Investition klar in den Schatten stellen, so der Experte. Gleichzeitig dürften aber Sorgen etwas zunehmen, dass man sich insgesamt mit Investitionen im Kreis drehe, wenn sie letztlich nur wieder in Nvidia-Chips fließen würden./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 225.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 183.61 		Abst. Kursziel*:
22.54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 183.55 		Abst. Kursziel aktuell:
22.58%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

