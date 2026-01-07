Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003

Am Mittwoch schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 23’584.27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.010 Prozent tiefer bei 23’544.89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23’547.17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23’504.22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’723.37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.574 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 23’578.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’788.36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19’489.68 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 19.70 Prozent auf 2.63 USD), AXT (+ 19.53 Prozent auf 24.11 USD), Elron Electronic Industries (+ 13.55 Prozent auf 1.76 USD), Compugen (+ 10.97 Prozent auf 1.72 USD) und SMC (+ 8.22 Prozent auf 394.99 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Dorel Industries (-8.91 Prozent auf 1.26 USD), Modine Manufacturing (-7.92 Prozent auf 119.68 USD), PetMed Express (-5.60 Prozent auf 3.37 USD), Rambus (-5.52 Prozent auf 91.65 USD) und IMAX (-5.35 Prozent auf 34.13 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33’628’210 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.912 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

