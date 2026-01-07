Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.34 Prozent tiefer bei 6’920.93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55.236 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.028 Prozent höher bei 6’946.78 Punkten in den Handel, nach 6’944.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’965.69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’919.19 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.417 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’870.40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der S&P 500 6’714.59 Punkte auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 5’909.03 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 6.47 Prozent auf 42.63 USD), CarMax (+ 5.35 Prozent auf 43.12 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.60 Prozent auf 812.27 USD), Palo Alto Networks (+ 4.33 Prozent auf 193.90 USD) und AbbVie (+ 4.24 Prozent auf 233.42 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Skyworks Solutions (-9.73 Prozent auf 59.82 USD), Western Digital (-8.89 Prozent auf 199.88 USD), CoStar Group (-8.24 Prozent auf 61.66 USD), Qorvo (-7.52 Prozent auf 81.49 USD) und NRG Energy (-6.72 Prozent auf 148.91 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’628’210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.912 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.92 Prozent bei der Lyondellbasell Industries-Aktie zu erwarten.

