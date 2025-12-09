Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

151.10
CHF
3.01
CHF
2.03 %
14:15:37
BRXC
09.12.2025 13:09:40

NVIDIA Buy

NVIDIA
151.10 CHF 2.03%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China könne dem Technologieriesen fünf bis zehn Milliarden Dollar pro Quartal bescheren, schrieb Timothy Arcuri am Dienstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 235.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 185.55 		Abst. Kursziel*:
26.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 185.53 		Abst. Kursziel aktuell:
26.66%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

13:09 NVIDIA Buy UBS AG
10:27 NVIDIA Outperform Bernstein Research
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
