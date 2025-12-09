NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
151.10CHF
3.01CHF
2.03 %
14:15:37
BRXC
09.12.2025 13:09:40
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China könne dem Technologieriesen fünf bis zehn Milliarden Dollar pro Quartal bescheren, schrieb Timothy Arcuri am Dienstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 235.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 185.55
|
Abst. Kursziel*:
26.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 185.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.66%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|151.10
|2.03%
