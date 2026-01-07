Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
D-Wave Quantum-Aktie trotzdem in Rot: Grosser Fortschritt bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung
Warner Bros.-Aktie kaum beeindruckt: WBD-Board entscheidet gegen Paramounts Übernahmeangebot
Aktien schwächeln: BP und Corteva schmieden Bündnis für Herstellung von Biokraftstoffen
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’653.90
Pkt
14.19
Pkt
0.06 %
22:52:08
Index-Performance 07.01.2026 22:33:58

Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Am dritten Tag der Woche legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 25’653.90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.085 Prozent schwächer bei 25’617.80 Punkten in den Handel, nach 25’639.71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’592.40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25’813.17 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.715 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 25’692.05 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 24’840.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’173.04 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6.47 Prozent auf 42.63 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.60 Prozent auf 812.27 USD), CrowdStrike (+ 4.49 Prozent auf 478.91 USD), Palo Alto Networks (+ 4.33 Prozent auf 193.90 USD) und Zscaler (+ 4.11 Prozent auf 231.16 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil CoStar Group (-8.24 Prozent auf 61.66 USD), Constellation Energy (-4.50 Prozent auf 338.63 USD), Marvell Technology (-4.07 Prozent auf 84.64 USD), Starbucks (-3.10 Prozent auf 86.69 USD) und CSX (-2.83 Prozent auf 35.05 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’628’210 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.912 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2026 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:19 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
09:52 SMI setzt neue Bestmarke
09:26 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
09:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Vor der 25‘000er-Barriere
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

finanzen.net News

Datum Titel
22:43 USA: Beschlagnahmter Tanker transportiert Öl auch aus Iran
22:43 Nach Stromausfall: Offizielle Entwarnung
22:27 GNW-News: GenAI-Unternehmen Articul8 AI sammelt unter der Führung von Adara Ventures Serie-B-Finanzmittel und übertrifft in weniger als zwei Jahren eine Bewe...
22:19 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordjagd beendet - Trump verunsichert Anleger
22:15 Aktien New York Schluss: Dow beendet Rekordjagd - Trump verunsichert Anleger
22:03 ROUNDUP: Tote nach Angriff auf Häfen bei Odessa
21:32 Venezuelas Staatsölkonzern verhandelt mit USA über Ölverkauf
21:21 Trump will US-Rüstungsfirmen Dividendenausschüttung verbieten
21:05 ROUNDUP: Wegner wegen Tennis-Match in Berliner Stromkrise unter Druck
20:50 Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle