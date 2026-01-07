Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Am Mittwoch beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 25’653.90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.085 Prozent schwächer bei 25’617.80 Punkten in den Handel, nach 25’639.71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’592.40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25’813.17 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.715 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 25’692.05 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 24’840.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’173.04 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6.47 Prozent auf 42.63 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.60 Prozent auf 812.27 USD), CrowdStrike (+ 4.49 Prozent auf 478.91 USD), Palo Alto Networks (+ 4.33 Prozent auf 193.90 USD) und Zscaler (+ 4.11 Prozent auf 231.16 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil CoStar Group (-8.24 Prozent auf 61.66 USD), Constellation Energy (-4.50 Prozent auf 338.63 USD), Marvell Technology (-4.07 Prozent auf 84.64 USD), Starbucks (-3.10 Prozent auf 86.69 USD) und CSX (-2.83 Prozent auf 35.05 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’628’210 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.912 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2026 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch