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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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21.09.2026 11:52:47

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die vom Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 avisierte stabile Marge bedeute etwas Korrekturbedarf für die damit zu hohen Gewinnerwartungen am Markt, schrieb James Quigley am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag. Zudem fehle es an klaren Aussagen bezüglich der Erwartungen an das Tempo beim Patentauslauf von Semaglutid. Beides sei zunächst enttäuschend, auch wenn es im Verlauf der Veranstaltung noch Details geben könnte./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
285.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35.67 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
281.55 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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