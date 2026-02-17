Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
37.95CHF
0.07CHF
0.17 %
10:22:45
BRXC
18.02.2026 09:26:48
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
37.94 CHF 0.17%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Verschreibungsdaten für die tägliche orale Einnahme des Abnehmmittels Wegovy erschienen ermutigend, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
340.00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
41.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
309.90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
