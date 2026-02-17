Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

37.95
CHF
0.07
CHF
0.17 %
10:22:45
BRXC
18.02.2026 09:26:48

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
37.94 CHF 0.17%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Verschreibungsdaten für die tägliche orale Einnahme des Abnehmmittels Wegovy erschienen ermutigend, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
41.66 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
309.90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

