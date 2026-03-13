|Schuppenflechtemittel
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13.03.2026 20:30:36
Novartis-Aktie: FDA-Zulassung für Cosentyx für Patienten ab 12 Jahren erhalten
Novartis hat die Zulassung der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für sein Schuppenflechtemittel Cosentyx erhalten.
Cosentyx sei der einzige Interleukin-17A-Hemmer für diese jugendliche Patientengruppe, hiess es weiter. Hidradenitis Suppurativa ist eine chronische und schmerzhafte Entzündung der Talgdrüsen und der Haarfollikelwurzeln. Sie kann zu ausgedehnten Vernarbungen sowie zu sterilen Abszessen mit Fistelbildung und/oder bakteriellen Infektionen führen. Die Krankheit tritt laut Angaben des Berner Inselspitals vor allem in der Achsel- und in der Genitalregion auf.
jb/
Basel (awp)
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