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24.09.2026 15:58:17
Zurückhaltung in Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus
Der SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag wenig verändert.
Am Donnerstag fällt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0.20 Prozent auf 2’242.79 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.278 Prozent auf 2’240.97 Punkte an der Kurstafel, nach 2’247.21 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’247.70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’233.43 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.488 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’314.36 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 2’263.67 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 1’969.73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4.27 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten erreicht.
SLI-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 1.33 Prozent auf 119.16 CHF), Swiss Re (+ 1.29 Prozent auf 141.60 CHF), Nestlé (+ 0.89 Prozent auf 77.79 CHF), Lonza (+ 0.78 Prozent auf 566.20 CHF) und Swisscom (+ 0.76 Prozent auf 659.00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-5.45 Prozent auf 83.20 CHF), Partners Group (-4.07 Prozent auf 599.00 CHF), Sika (-1.89 Prozent auf 181.50 CHF), VAT (-1.69 Prozent auf 650.80 CHF) und Julius Bär (-1.60 Prozent auf 70.04 CHF).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’520’287 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308.799 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
SLI-Fundamentaldaten
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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